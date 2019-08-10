Хачанов сыграет с Медведевым в полуфинале теннисного турнира в Монреале

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Матч завершился со счетом 6:3 6:3 в пользу 23-летнего российского теннисиста, который посеян на турнире под шестым номером. Зверев имел третий номер посева. Встреча длилась 1 час 15 минут.

Хачанов является победителем четырех турниров ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

В полуфинале турнира Хачанов сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (8-й посев), победившим ранее в пятницу австрийца Доминика Тима (2). Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP. В рейтинге Медведев занимает девятое место.