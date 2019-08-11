Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Метц
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Урал
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Нант
21
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Спартак
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Уфа
10
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв вышел в финал квалификации «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал квалификации турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати.

Наверх

Соперник 12-го сеяного Рублёва, австралиец Бернард Томич, не сумел продолжить борьбу в полуфинале квалификации. При счёте 2:1 в первом сете в пользу Рублёва австралиец отказался от продолжения встречи. Соперники провели на корте 9 минут.

Соперником Рублёва станет первый сеяный в квалификации Михаил Кукушкин из Казахстана, который одержал победу над американцем Джеком Соком (WC) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

В основной сетке соревнований выступят двое россиян. Даниил Медведев в стартовой встрече сыграет с британцем Кайлом Эдмундом, а Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером, во втором круге сразится с австралийцем Ником Кирьосом или итальянцем Лоренцо Сонего.

 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Великолепная девушка звёздного новичка "Спартака"!
Новый «Рубин»: Шаронов строит команду с хорошей атмосферой
17-летний русский вратарь может стать мировой звездой
«Арсенал» отмазывается за «Нефтчи». У Тулы вторая победа подряд
Русскоговорящая чемпионка UFC уничтожила соперницу и станцевала
Источник: «Барселона» опережает «Реал» в борьбе за Неймара
«Локомотив» принимает «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь