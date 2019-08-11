Теннисист Медведев обыграл Хачанова в полуфинале турнира в Монреале

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Матч завершился со счетом 6:1, 7:6 (8:6) в пользу 23-летнего Медведева, который занимает девятую строчку в рейтинге ATP и был посеян на турнире под восьмым номером. Встреча длилась 1 час 24 минуты. В финале Медведев сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Гаэль Монфис (Франция, 16).

До этого поединка российские теннисисты встречались между собой два раза на турнирах ATP. В 2018 году Хачанов на Кубке Кремля в Москве обыграл Медведева, а в 2017 году на турнире в Милане Медведев оказался сильнее соотечественника.

Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс». Ранее он доходил до полуфинала в Монте-Карло (2019), где уступил сербу Душану Лайовичу.

Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP. В обновленном рейтинге ATP, который выйдет в понедельник, Медведев обойдет Хачанова и станет первой ракеткой России.

В прошлом году Хачанов также дошел до полуфинала турнира, уступив тогда Надалю в Торонто. В нечетные годы мужской турнир проводится в Монреале, а женский — в Торонто, в четные — наоборот. 23-летний Хачанов, который занимает восьмое место в рейтинге, является победителем четырех турниров ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).