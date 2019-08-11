Серена Уильямс вышла в финал турнира в Торонто, где сыграет с Андрееску
Американка Серена Уильямс (8) стала финалисткой турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада), победив чешку Мари Боузкову в трёх партиях — 1:6, 6:3, 6:3.
Американка Серена Уильямс (8) стала финалисткой турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада), победив чешку Мари Боузкову в трёх партиях — 1:6, 6:3, 6:3.
Ранее Серена обыграла Наоми Осаку.
Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Американка выполнила 10 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3
В финале Серена сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, которая нанесла поражение американке Софье Кенин со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Для Андрееску это будет уже третий финал в 2019 году, в