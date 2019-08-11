Надаль вышел в финал «Мастерcа» в Монреале — Монфис снялся с турнира
Испанец Рафаэль Надаль (1), действующий чемпион канадского «Мастерса», вышел в финал соревнований.
Испанец Рафаэль Надаль (1), действующий чемпион канадского «Мастерса», вышел в финал соревнований.
В полуфинале его соперником должен был стать французский теннисист Гаэль Монфис (16), который снялся с матча
«Если бы полуфинал состоялся на день позже, то вероятность сыграть была бы выше, несмотря на подвёрнутую лодыжку», — заявил Монфис на послематчевой
Напомним, на четвертьфинальной стадии Надаль одержал волевую победу над итальянцем Фабио Фоньини (7) — 2:6, 6:1, 6:2.
В финале легендарный испанец сыграет с Даниилом Медведевым, который в первом в истории «Мастерса» российском противостоянии обыграл Карена Хачанова — 6:1, 7:6 (8:6).