«Машина» Медведев выиграл русский суперполуфинал в Монреале
Медведев обыграл Хачанова и вышел в первый финал «Мастерса».
Медведев обыграл Хачанова и вышел в первый финал «Мастерса».
Монреаль (Канада). Турнир ATP Roger's Cup. Призовой фонд 5 701 945 долларов. Открытые корты, хард. ¼ финала
Монфис (Франция, 16) — Баутиста Агут (Испания, 10) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).
½ финала
Медведев (Россия, 8) — Хачанов (Россия, 6) — 6:1, 7:6 (8:6). Надаль (Испания, 1) — Монфис — отказ.
Безвременью в российском мужском теннисе пришел конец еще в прошлом году, когда Карен Хачанов выиграл «Мастерс» в Париже, но теперь официально наступила новая эра: у нас два игрока
Прежде, чем
Перед встречей говорили о том, сколько общего у Карена и Даниила. И действительно, формальных признаков очень много: оба — москвичи, обоим по 23 года, оба женаты, оба 198 сантиметров ростом, у обоих по четыре титула, а теперь и по 107 побед в туре. Оба правши и бьют слева с друх рук. Но несмотря на весь этот список, они играют в абсолютно разный теннис.
Карен Хачанов — это чистая мощь, абсолютная брутальность. Он — агрессор на корте, всегда нацелен забить мяч навылет, всегда заряжен на атаку. Его игра на задней линии — одна из самых мощных в мире. Никто не напоминает Марата Сафина больше, чем Карен. Особенно, если учесть, какой у Хачанова бекхэнд — сила и красота, школа Марата.
Даниил Медведев — гений защиты. Он принимает подачу почти у фона, там же и ведет розыгрыши, тащит мячи, которые способны тащить разве что Новак Джокович, Рафаэль Надаль и еще пару игроков при условии их идеальной формы. Даниил — это стабильность. Он в этом сезоне играет почти без спадов и всегда берет на корте свое. Учитывая результаты 2019 года, Медведев считался в матче с Хачановым заметным фаворитом.
Это подтвердили стартовые геймы. Даниил отлично подавал и начал безупречно, Карена на корте почти не было. Он делал двойные ошибки, направлял мячи в ауты и постоянно неудачно играл слета. Единственный гейм Хачанов взял при счете 0:3 — и то с трудом. За всю первую партию Даниил не столкнулся ни с одной проблемой. Он чувствовал себя боссом на корте.
Было абсолютно неясно, как Карен может
Второй сет получился намного более конкурентным, чем первый. В этом есть заслуга Карена, который явно добавил в мощи и точности, но есть и вина Даниила. Он дважды вел с брейком, но в решающие моменты зажимался. При 5:4 он подавал на матч, но сделал две двойные в гейме и насорил оплошностями как за весь сет. В такой ситуации надо иметь крепкие нервы, чтобы не проиграть. Это отличный момент для того, чтобы упустить матч из рук.
На
В финале россиянина будет ждать Рафаэль Надаль. С такой игрой, какую Медведев показывает на этом турнире, шансы у него будут. Они пока ни разу не играли, но конкретно в Монреале Даня смотрится в