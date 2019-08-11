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10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Машина» Медведев выиграл русский суперполуфинал в Монреале

Медведев обыграл Хачанова и вышел в первый финал «Мастерса».

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Источник: Спорт-Экспресс

Монреаль (Канада). Турнир ATP Roger's Cup. Призовой фонд 5 701 945 долларов. Открытые корты, хард. ¼ финала

Монфис (Франция, 16) — Баутиста Агут (Испания, 10) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

½ финала

Медведев (Россия, 8) — Хачанов (Россия, 6) — 6:1, 7:6 (8:6). Надаль (Испания, 1) — Монфис — отказ.

Безвременью в российском мужском теннисе пришел конец еще в прошлом году, когда Карен Хачанов выиграл «Мастерс» в Париже, но теперь официально наступила новая эра: у нас два игрока топ-класса. Они разыграли путевку в финал супертурнира в Монреале и победителем на этот раз вышел Даниил Медведев. Недели лучше этой в его карьере еще не было, но точно будет.

Похожие, но очень разные

Прежде, чем что-либо писать о матче Медведев — Хачанов в Монреале надо сразу сказать одну простую вещь: это самый крутой матч в российском мужском теннисе лет за восемь-девять. Еще никогда за всю историю тенниса два россиянина не встречались в полуфинале «Мастерса», а турниры этой категории существуют уже 30 лет. Победа Хачанова над Джоковичем в Берси была эпичной, но чтобы два россиянина в полуфинале — это что-то новенькое.

Перед встречей говорили о том, сколько общего у Карена и Даниила. И действительно, формальных признаков очень много: оба — москвичи, обоим по 23 года, оба женаты, оба 198 сантиметров ростом, у обоих по четыре титула, а теперь и по 107 побед в туре. Оба правши и бьют слева с друх рук. Но несмотря на весь этот список, они играют в абсолютно разный теннис.

Карен Хачанов — это чистая мощь, абсолютная брутальность. Он — агрессор на корте, всегда нацелен забить мяч навылет, всегда заряжен на атаку. Его игра на задней линии — одна из самых мощных в мире. Никто не напоминает Марата Сафина больше, чем Карен. Особенно, если учесть, какой у Хачанова бекхэнд — сила и красота, школа Марата.

Даниил Медведев — гений защиты. Он принимает подачу почти у фона, там же и ведет розыгрыши, тащит мячи, которые способны тащить разве что Новак Джокович, Рафаэль Надаль и еще пару игроков при условии их идеальной формы. Даниил — это стабильность. Он в этом сезоне играет почти без спадов и всегда берет на корте свое. Учитывая результаты 2019 года, Медведев считался в матче с Хачановым заметным фаворитом.

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Большой русский босс

Это подтвердили стартовые геймы. Даниил отлично подавал и начал безупречно, Карена на корте почти не было. Он делал двойные ошибки, направлял мячи в ауты и постоянно неудачно играл слета. Единственный гейм Хачанов взял при счете 0:3 — и то с трудом. За всю первую партию Даниил не столкнулся ни с одной проблемой. Он чувствовал себя боссом на корте.

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Было абсолютно неясно, как Карен может что-то сделать с таким соперником. Мощи, которая помогла ему пройти Александра Зверева в четвертьфинале, сейчас не было. Даниил спокойно справлялся со всем, что получал. Ник Кирьос не случайно назвал Медведева машиной. Его почти нереально пробить, но и пассивным быть нельзя, так как Даня прекрасно умеет за один-два удара переходить из глухой обороны в атаку.

Второй сет получился намного более конкурентным, чем первый. В этом есть заслуга Карена, который явно добавил в мощи и точности, но есть и вина Даниила. Он дважды вел с брейком, но в решающие моменты зажимался. При 5:4 он подавал на матч, но сделал две двойные в гейме и насорил оплошностями как за весь сет. В такой ситуации надо иметь крепкие нервы, чтобы не проиграть. Это отличный момент для того, чтобы упустить матч из рук.

На тай-брейке Медведев тоже сразу получил преимущество, но упустил его, и равная игра продлилась до самого матчбола при счете 7:6. В этот момент за Даниила сыграл трос, от которого мяч отскочил на сторону Карена, и на ней умер. Это сильно скомкало эмоции от победного розыгрыша, но сути не изменило. Медведев был лучшим игроком в этот вечер и заслуженно вышел в финал. После матча, когда к Даниилу подошел человек в камерой, чтобы поснимать его эмоции, Даня ему сказал: «Почти отдал матч, да?!».

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В финале россиянина будет ждать Рафаэль Надаль. С такой игрой, какую Медведев показывает на этом турнире, шансы у него будут. Они пока ни разу не играли, но конкретно в Монреале Даня смотрится в чем-то даже солиднее Надаля. Это не делает его фаворитом, так как класс и опыт Рафы — это особая история, но определенные шансы оставляет.

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