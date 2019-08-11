«Машина» Медведев выиграл русский суперполуфинал в Монреале

Источник: Спорт-Экспресс

Монреаль (Канада). Турнир ATP Roger's Cup. Призовой фонд 5 701 945 долларов. Открытые корты, хард. ¼ финала

Монфис (Франция, 16) — Баутиста Агут (Испания, 10) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

½ финала

Медведев (Россия, 8) — Хачанов (Россия, 6) — 6:1, 7:6 (8:6). Надаль (Испания, 1) — Монфис — отказ.

Безвременью в российском мужском теннисе пришел конец еще в прошлом году, когда Карен Хачанов выиграл «Мастерс» в Париже, но теперь официально наступила новая эра: у нас два игрока топ-класса. Они разыграли путевку в финал супертурнира в Монреале и победителем на этот раз вышел Даниил Медведев. Недели лучше этой в его карьере еще не было, но точно будет.

Похожие, но очень разные

Прежде, чем что-либо писать о матче Медведев — Хачанов в Монреале надо сразу сказать одну простую вещь: это самый крутой матч в российском мужском теннисе лет за восемь-девять. Еще никогда за всю историю тенниса два россиянина не встречались в полуфинале «Мастерса», а турниры этой категории существуют уже 30 лет. Победа Хачанова над Джоковичем в Берси была эпичной, но чтобы два россиянина в полуфинале — это что-то новенькое.

Перед встречей говорили о том, сколько общего у Карена и Даниила. И действительно, формальных признаков очень много: оба — москвичи, обоим по 23 года, оба женаты, оба 198 сантиметров ростом, у обоих по четыре титула, а теперь и по 107 побед в туре. Оба правши и бьют слева с друх рук. Но несмотря на весь этот список, они играют в абсолютно разный теннис.

Карен Хачанов — это чистая мощь, абсолютная брутальность. Он — агрессор на корте, всегда нацелен забить мяч навылет, всегда заряжен на атаку. Его игра на задней линии — одна из самых мощных в мире. Никто не напоминает Марата Сафина больше, чем Карен. Особенно, если учесть, какой у Хачанова бекхэнд — сила и красота, школа Марата.

Даниил Медведев — гений защиты. Он принимает подачу почти у фона, там же и ведет розыгрыши, тащит мячи, которые способны тащить разве что Новак Джокович, Рафаэль Надаль и еще пару игроков при условии их идеальной формы. Даниил — это стабильность. Он в этом сезоне играет почти без спадов и всегда берет на корте свое. Учитывая результаты 2019 года, Медведев считался в матче с Хачановым заметным фаворитом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1AIS21hA8T/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1AIS21hA8T/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/atptour/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ATP Tour</a> (@atptour) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-10T23:32:37+00:00">10 Авг 2019 в 4:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Большой русский босс

Это подтвердили стартовые геймы. Даниил отлично подавал и начал безупречно, Карена на корте почти не было. Он делал двойные ошибки, направлял мячи в ауты и постоянно неудачно играл слета. Единственный гейм Хачанов взял при счете 0:3 — и то с трудом. За всю первую партию Даниил не столкнулся ни с одной проблемой. Он чувствовал себя боссом на корте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1ABEUEBmVt/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1ABEUEBmVt/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Is @medwed33 the most in-form player on the #ATPTour right now? Watch the @couperogers on @tennistv ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/atptour/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ATP Tour</a> (@atptour) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-10T22:31:06+00:00">10 Авг 2019 в 3:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Было абсолютно неясно, как Карен может что-то сделать с таким соперником. Мощи, которая помогла ему пройти Александра Зверева в четвертьфинале, сейчас не было. Даниил спокойно справлялся со всем, что получал. Ник Кирьос не случайно назвал Медведева машиной. Его почти нереально пробить, но и пассивным быть нельзя, так как Даня прекрасно умеет за один-два удара переходить из глухой обороны в атаку.

Второй сет получился намного более конкурентным, чем первый. В этом есть заслуга Карена, который явно добавил в мощи и точности, но есть и вина Даниила. Он дважды вел с брейком, но в решающие моменты зажимался. При 5:4 он подавал на матч, но сделал две двойные в гейме и насорил оплошностями как за весь сет. В такой ситуации надо иметь крепкие нервы, чтобы не проиграть. Это отличный момент для того, чтобы упустить матч из рук.

На тай-брейке Медведев тоже сразу получил преимущество, но упустил его, и равная игра продлилась до самого матчбола при счете 7:6. В этот момент за Даниила сыграл трос, от которого мяч отскочил на сторону Карена, и на ней умер. Это сильно скомкало эмоции от победного розыгрыша, но сути не изменило. Медведев был лучшим игроком в этот вечер и заслуженно вышел в финал. После матча, когда к Даниилу подошел человек в камерой, чтобы поснимать его эмоции, Даня ему сказал: «Почти отдал матч, да?!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1AJBR1BYP6/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1AJBR1BYP6/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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He beats Khachanov 6-1 7-6 to make the final in Montréal! . #tennis #tennistv #atp #atptour #montreal #couperogers #medvedev #khachanov</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tennistv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tennis TV</a> (@tennistv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-10T23:40:24+00:00">10 Авг 2019 в 4:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.