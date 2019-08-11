Азаренко и Барти не смогли пройти в финал парного разряда на турнире в Торонто

Источник: AP 2019

В полуфинальном матче с чешским тандемом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова белорусско-австралийский дуэт выиграл первую партию со счетом 6:3, но затем проиграл — 3:6 и 4:10, завершив выступление на турнире.

До этого Виктория Азаренко и Эшли Барти победили австралийскую пару Моника Адамчак / Сторм Сандерс — 6:1, 6:2, немецко-чешский дуэт Юлия Гёргес / Каролина Плишкова — 6:1, 6:3, а также бельгийку Кирстен Флипкенс и Се Шувэй из китайского Тайбэя — 4:6, 6:2, 10:5.

В финале Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют с голландско-немецким тандемом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд.