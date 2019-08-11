Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Метц
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Урал
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Нант
21
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Спартак
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Уфа
10
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
11:05 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко и Барти не смогли пройти в финал парного разряда на турнире в Торонто

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти не сумели пробиться в финал парного разряда теннисного турнира категории «Премьер» в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2019

В полуфинальном матче с чешским тандемом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова белорусско-австралийский дуэт выиграл первую партию со счетом 6:3, но затем проиграл — 3:6 и 4:10, завершив выступление на турнире.

До этого Виктория Азаренко и Эшли Барти победили австралийскую пару Моника Адамчак / Сторм Сандерс — 6:1, 6:2, немецко-чешский дуэт Юлия Гёргес / Каролина Плишкова — 6:1, 6:3, а также бельгийку Кирстен Флипкенс и Се Шувэй из китайского Тайбэя — 4:6, 6:2, 10:5.

В финале Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют с голландско-немецким тандемом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд.

В решающем поединке одиночного разряда американка Серена Уильямс встретится с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Гороскоп на август 2019 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
Новый «Рубин»: Шаронов строит команду с хорошей атмосферой
17-летний русский вратарь может стать мировой звездой
«Арсенал» отмазывается за «Нефтчи». У Тулы вторая победа подряд
Русскоговорящая чемпионка UFC уничтожила соперницу и станцевала
Источник: «Барселона» опережает «Реал» в борьбе за Неймара
«Локомотив» принимает «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь