Лапко: Отчасти на нервной почве, а также потому что в предсезонку мне дали чрезмерно большую нагрузку организм не справился
Белорусская теннисистка Вера Лапко рассказала подробнее о причинах, по которым решила приостановить выступления.
Белорусская теннисистка Вера Лапко рассказала подробнее о причинах, по которым решила приостановить выступления.
— Год назад на турнире в Чарльстоне ты снялась в матче против Михаэлы Бузарнеску
— Да. После Чарльстона в 2018-м я поехала в Лугано. Было тяжело, хотя мне рекомендовали не играть. Но я играла, так как добивалась результатов. Мы надеялись на успешное выступление и в этом сезоне. Я усиленно готовилась в предсезонку, но, к сожалению, подвел иммунитет. Дважды переболела в межсезонье, потом заболела перед открытым чемпионатом Австралии и перед матчем за сборную. Не понимала, что за напасть и почему так часто меня подводит здоровье.
Болел и мой тренер Владимир Крук. Он пережил операцию по удалению кисты из подбородка. Мы оба оказались деморализованы, сил не было никаких. Вроде бы и хотелось продолжить расти профессионально и продвигаться в рейтинге, а тут такие проблемы из ниоткуда. Я переживала за Владимира, который лишь недавно поправился. Думаю, отчасти на нервной почве, а также потому что в предсезонку мне дали чрезмерно большую нагрузку организм не справился. Четыре недели назад снова переболела…
— Простуда?
— Да.
— То есть причины, по которым ты решила приостановить карьеру, — это повысить иммунитет и вместе с тем подлечить колено?
— Простуда — просто последняя капля.
— Давай вернемся к твоим результатам в 2019-м: ни одной победы на турнирах серии «Премьер» и выше. Это что?
— Сколько я таких турниров сыграла?
— Девять.
— Скажем, в матче первого круга на турнире
— На этом матче собралась вся сборная. Арина сидела на одной из верхних трибун, а Саша Саснович и Лида Морозова — на противоположной стороне стадиона.
— С
— Было ли соперничество двух игроков сборной принципиальным?
— Знаешь, у всех нас особенные взаимоотношения, что идет с детства. Дух соперничества поддерживался тренерами, откладывался на подкорке. Нас постоянно сравнивали и выясняли, кто лучше. Это характерная черта белорусского тенниса.
— Возможно, всего белорусского спорта. Лишь недавно в хоккее и футболе решили не зацикливаться на результатах детских команд.
— Это правильно! Не стоит вдалбливать ребенку, что он должен выигрывать всегда и везде. Мои тренеры этим не грешили, но соперниц растили именно так, что оказывало давление и на меня.
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