Лапко: Отчасти на нервной почве, а также потому что в предсезонку мне дали чрезмерно большую нагрузку организм не справился

Источник: Reuters

— Год назад на турнире в Чарльстоне ты снялась в матче против Михаэлы Бузарнеску из-за травмы левого колена. Это боли в нем беспокоят тебя сейчас?

— Да. После Чарльстона в 2018-м я поехала в Лугано. Было тяжело, хотя мне рекомендовали не играть. Но я играла, так как добивалась результатов. Мы надеялись на успешное выступление и в этом сезоне. Я усиленно готовилась в предсезонку, но, к сожалению, подвел иммунитет. Дважды переболела в межсезонье, потом заболела перед открытым чемпионатом Австралии и перед матчем за сборную. Не понимала, что за напасть и почему так часто меня подводит здоровье.

Болел и мой тренер Владимир Крук. Он пережил операцию по удалению кисты из подбородка. Мы оба оказались деморализованы, сил не было никаких. Вроде бы и хотелось продолжить расти профессионально и продвигаться в рейтинге, а тут такие проблемы из ниоткуда. Я переживала за Владимира, который лишь недавно поправился. Думаю, отчасти на нервной почве, а также потому что в предсезонку мне дали чрезмерно большую нагрузку организм не справился. Четыре недели назад снова переболела…

— Простуда?

— Да.

— То есть причины, по которым ты решила приостановить карьеру, — это повысить иммунитет и вместе с тем подлечить колено?

— Простуда — просто последняя капля. Чем-то объяснить ее нельзя. Я вернулась домой после Уимблдона и слегла. А ведь планировала поехать на турнир в Юрмалу, потом сыграть на US Open…

— Давай вернемся к твоим результатам в 2019-м: ни одной победы на турнирах серии «Премьер» и выше. Это что?

— Сколько я таких турниров сыграла?

— Девять.

— Скажем, в матче первого круга на турнире Индиан-Уэллсе я не была готова физически выдержать темп Вики Азаренко, а она могла играть до посинения.

— На этом матче собралась вся сборная. Арина сидела на одной из верхних трибун, а Саша Саснович и Лида Морозова — на противоположной стороне стадиона.

— С кем-то из команды мы даже обсудили нашу игру с Викой до ее начала, но о присутствии девчонок на матче не знала до тех пор, пока он не завершился.

— Было ли соперничество двух игроков сборной принципиальным?

— Знаешь, у всех нас особенные взаимоотношения, что идет с детства. Дух соперничества поддерживался тренерами, откладывался на подкорке. Нас постоянно сравнивали и выясняли, кто лучше. Это характерная черта белорусского тенниса.

— Возможно, всего белорусского спорта. Лишь недавно в хоккее и футболе решили не зацикливаться на результатах детских команд.

— Это правильно! Не стоит вдалбливать ребенку, что он должен выигрывать всегда и везде. Мои тренеры этим не грешили, но соперниц растили именно так, что оказывало давление и на меня.