Серена Уильямс не смогла доиграть финальный матч турнира в Торонто из-за травмы

Источник: AFP 2019

Финальный матч был остановлен при счете 3:1 в пользу 19-летней канадки. Уильямс, посеянная на турнире под восьмым номером, приняла решение отказаться от продолжения матча из-за травмы. Встреча продолжалась 20 минут. Андрееску стала первой канадской теннисисткой за последние 50 лет, которой удалось победить на турнире в Торонто, в нечетные годы мужской турнир проводится в Монреале, а женский — в Торонто, в четные — наоборот.

Андрееску, располагающаяся на 27-й строчке в рейтинге WTA, выиграла второй турнир в одиночном разряде в карьере. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход во второй круг Открытых чемпионатов Австралии и США в 2019 году.