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10:34 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

ТАСС, 12 августа. Россиянин Даниил Медведев поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе 23-летний российский теннисист дошел до финала турнира в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). Россиянин впервые в карьере играл в финале «Мастерса».

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Медведев стал первой ракеткой России, обойдя Карена Хачанова, который с восьмой строчки опустился на девятую. В Монреале Хачанов дошел до полуфинала, где уступил Медведеву.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12325 очков), на втором месте идет Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).

Рейтинг АТР от 12 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12325 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925;.

5 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4005;.

7 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3455;.

8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3230;.

9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890;.

10 (11). Фабио Фоньини (Италия) — 2555…

70 (70). Андрей Рублев (Россия) — 836.

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