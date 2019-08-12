Японская теннисистка Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA

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21-летняя японка сместила с первого места австралийку Эшли Барти, которая неудачно выступила на турнире в Торонто, проиграв во втором круге. Сама Осака в Торонто дошла до ¼ финала, где уступила американке Серене Уильямс.

Впервые Осака возглавила рейтинг WTA в начале 2019 года после победы на Открытом чемпионате Австралии. На первой строчке она располагалась до завершения Открытого чемпионата Франции, который выиграла Барти.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина расположилась на 41-й строчке. Она потеряла одну позицию. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, которая в Торонто в первом круге уступила эстонке Анетт Контавейт, опустилась с 81-го на 97-е место.

Рейтинг WTA от 12 августа:

1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417 очков;.

2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256;.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185;.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5223;.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5120;.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4780;.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4577;.

8 (10). Серена Уильямс (США) — 3995;.

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;.

10 (8). Слоан Стивенс (США) — 3189…

41 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…

43 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 1243…

45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) — 986…

59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…

76 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 817…

84 (84). Вера Звонарева (Россия) — 700…

93 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664…

96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638…