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14:13 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: По количеству финалов теннисист Медведев идет по графику Надаля и Федерера

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев идет по графику Рафаэля Надаля или Роджера Федерера по количеству финалов в сезоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале — 3:6, 0:6.

«Медведев радует своей игрой, он набрал ход, но при этом он не до конца сформировался как игрок, — сказал Тарпищев. — Это был его пятый финал в сезоне — тут Медведев идет по графику Федерера или Надаля. Он продолжает улучшать свою игру, но, как я говорил, чтобы побеждать Надаля надо играть ближе к корту — сейчас Медведев играет далековато».

В 2019 году Медведев сыграл в пяти финалах и одержал победу в одном из них — на турнире в Софии. Надаль сыграл в четырех финалах в году и одержал победы в трех из них. Федерер сыграл в пяти финалах и победил в трех.

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