Тарпищев: По количеству финалов теннисист Медведев идет по графику Надаля и Федерера

«Медведев радует своей игрой, он набрал ход, но при этом он не до конца сформировался как игрок, — сказал Тарпищев. — Это был его пятый финал в сезоне — тут Медведев идет по графику Федерера или Надаля. Он продолжает улучшать свою игру, но, как я говорил, чтобы побеждать Надаля надо играть ближе к корту — сейчас Медведев играет далековато».