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14:31 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка мира Джокович отметил прогресс российского теннисиста Медведева

ТАСС, 12 августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович считает, что российский спортсмен Даниил Медведев улучшил техническую составляющую своей игры, которая позволяет ему прогрессировать. Слова Джоковича приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Источник: Reuters

23-летний Медведев поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге ATP после того, как на прошлой неделе дошел до финала турнира в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). В активе Медведева 3230 очков.

«В последние несколько лет в арсенале у Медведева были несколько сильных орудий — подача и удар слева, но сейчас он еще больше прибавил в подаче, очень хорошо двигается по корту. У него заметный прогресс в плане психологической устойчивости и способности справляться с давлением, которые только продолжают улучшаться, когда он играет в более сложных поединках. Медведев явно включился в работу, его результаты отражают качество и позитивные изменения в игре», — сказал Джокович.

Россиянин впервые в карьере играл в финале турнира серии «Мастерса». Ранее он доходил до полуфинала в Монте-Карло (2019), где уступил сербу Душану Лайовичу. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP. В 2019 году он провел уже пять финалов, выиграв один — турнир в Софии.

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