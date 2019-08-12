Первая ракетка мира Джокович отметил прогресс российского теннисиста Медведева

23-летний Медведев поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге ATP после того, как на прошлой неделе дошел до финала турнира в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). В активе Медведева 3230 очков.

«В последние несколько лет в арсенале у Медведева были несколько сильных орудий — подача и удар слева, но сейчас он еще больше прибавил в подаче, очень хорошо двигается по корту. У него заметный прогресс в плане психологической устойчивости и способности справляться с давлением, которые только продолжают улучшаться, когда он играет в более сложных поединках. Медведев явно включился в работу, его результаты отражают качество и позитивные изменения в игре», — сказал Джокович.