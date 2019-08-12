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14:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Кукушкин заменил Надаля на турнире в США

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин заменит испанца Рафаэля Надаля в основной сетке турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, сообщает Sportbox.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Вторая ракетка мира решил отказаться от участия. Причиной стала усталость 33-летнего испанца после турнира в канадском Монреале, где он в финале победил россиянина Даниила Медведева — 6:3, 6:0.

В сетке Цинциннати Надаля заменит Кукушкин, который проиграл в финале квалификации россиянину Андрею Рублеву. Следующим турниром испанца станет US Open, который стартует 26 августа.

Турнир в Цинциннати стартовал 11 августа и продлится до 18-го. Его призовой фонд составляет более 6,7 миллиона долларов.

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