Казахстанец Кукушкин заменил Надаля на турнире в США

Источник: РИА "Новости"

Вторая ракетка мира решил отказаться от участия. Причиной стала усталость 33-летнего испанца после турнира в канадском Монреале, где он в финале победил россиянина Даниила Медведева — 6:3, 6:0.

В сетке Цинциннати Надаля заменит Кукушкин, который проиграл в финале квалификации россиянину Андрею Рублеву. Следующим турниром испанца станет US Open, который стартует 26 августа.