Мария Шарапова вышла во второй раунд на турнире в Цинциннати
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова преодолела первый раунд турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова преодолела первый раунд турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
Шарапова, получившая от организаторов приглашение на турнир, в первом круге одержала победу над американкой Элисон Риске (wild card) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут.
Шарапова во втором круге сыграет с первой сеяной турнира австралийкой Эшли Барти.