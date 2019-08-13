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10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мария Шарапова вышла во второй раунд на турнире в Цинциннати

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова преодолела первый раунд турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.

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17
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Шарапова, получившая от организаторов приглашение на турнир, в первом круге одержала победу над американкой Элисон Риске (wild card) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут.

Шарапова во втором круге сыграет с первой сеяной турнира австралийкой Эшли Барти.

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