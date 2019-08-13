Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:30
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Олимпиакос П
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Дандолк
Слован Бр
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
23Рецепт побед Валерия Газзаева
10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Светлана Кузнецова обыграла Севастову на старте турнира в Цинциннати

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кузнецова, получившая от организаторов wild card, в первом круге победила латвийку Анастасию Севастову (11-я сеяная) со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7) 6:4. Матч продолжался чуть более двух с половиной часов.

Кузнецова в следующем раунде встретится с украинкой Даяной Ястремской.

 Она выбирает, где ему играть. Требовательная подруга Пауло Дибалы
Туктамышева рассказала о преданности в спорте
«Краснодару» надо повторить успех «Зенита», чтобы пройти «Порту»
Оценка — неуд. Судейские скандалы на старте РПЛ
Игрок «Интера» согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом»
«Спартак» желает приобрести лучшего бомбардира чемпионата Турции
Появилось видео, где президент «Ахмата» хватает за руку судью
Главный тренер «Локомотива» удостоен ордена Александра Невского
Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить от перехода в «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь