Светлана Кузнецова обыграла Севастову на старте турнира в Цинциннати
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
Кузнецова, получившая от организаторов wild card, в первом круге победила латвийку Анастасию Севастову (11-я сеяная) со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7) 6:4. Матч продолжался чуть более двух с половиной часов.
Кузнецова в следующем раунде встретится с украинкой Даяной Ястремской.