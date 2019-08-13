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10:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарапова: Была взволнована перед игрой, но приняла вызов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова, прошедшая во второй ранд турнира в Цинциннати (США) с призовым фондом в 2,6 миллиона долларов, заявила, что была взволнована перед стартовой встречей, но смогла преодолеть волнение и найти путь к победе.

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Источник: AP 2019

Шарапова, получившая от организаторов приглашение на турнир, в первом круге обыграла американку Элисон Риске 6:3, 7:6 (7:4). Россиянка во втором круге сыграет с первой сеяной турнира австралийкой Эшли Барти.

«У Риске были хорошие результаты этим летом, и она очень опасна на корте, особенно в первых раундах, когда ты до этого сыграла не так много матчей, как она. Я была взволнована перед матчем, но я приняла вызов и нашла способ (победить)», — цитирует Шарапову сайт WTA.

В нынешнем сезоне Шарапова из-за травмы плеча пропустила почти пять месяцев. В начале июля россиянка не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона против француженки Полин Пармантье из-за проблем с сухожилием предплечья, на минувшей неделе россиянка уступила эстонке Анетт Контавейт в своем стартовом матче на турнире в Торонто.

«(После травмы) занимаюсь постоянными повторениями упражнений, и я чувствую себя немного лучше с точки зрения скорости и силы моей руки. Думаю, что я проделала большую работу над своим плечом, нужно поверить в него и повторять упражнения час, два, три, если потребуется», — сказала Шарапова.

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