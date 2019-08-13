Энди Маррей не сыграет в одиночном разряде на US Open

Британец в январе 2019 года объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра, но позже перенес операцию и в марте сообщил, что готов вернуться на корт. С июня Маррей принимал участие только в турнирах в парном разряде.

«Это решение, которое я принял вместе со своей командой. Не хочу принимать wild card сейчас, потому что не знаю, как буду себя чувствовать после матча. Чувствую, что хотел бы быть к себе справедливым и сыграть пару матчей, прежде чем принимать такое решение», — цитирует Маррея сайт ATP.