Энди Маррей не сыграет в одиночном разряде на US Open
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей заявил, что не будет принимать участие в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей заявил, что не будет принимать участие в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
Маррей, получивший wild card, на старте турнира в Цинциннати (США) в понедельник уступил французу Ришару Гаске со счетом 4:6, 4:6.
Британец в январе 2019 года объявил о завершении карьеры
«Это решение, которое я принял вместе со своей командой. Не хочу принимать wild card сейчас, потому что не знаю, как буду себя чувствовать после матча. Чувствую, что хотел бы быть к себе справедливым и сыграть пару матчей, прежде чем принимать такое решение», — цитирует Маррея сайт ATP.
«Если бы я получил wild card на (US Open), а потом не играл, то меня бы начали расспрашивать о моем бедре. Почему он отказался?