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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Энди Маррей не сыграет в одиночном разряде на US Open

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей заявил, что не будет принимать участие в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

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Источник: Reuters

Маррей, получивший wild card, на старте турнира в Цинциннати (США) в понедельник уступил французу Ришару Гаске со счетом 4:6, 4:6.

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Британец в январе 2019 года объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра, но позже перенес операцию и в марте сообщил, что готов вернуться на корт. С июня Маррей принимал участие только в турнирах в парном разряде.

«Это решение, которое я принял вместе со своей командой. Не хочу принимать wild card сейчас, потому что не знаю, как буду себя чувствовать после матча. Чувствую, что хотел бы быть к себе справедливым и сыграть пару матчей, прежде чем принимать такое решение», — цитирует Маррея сайт ATP.

«Если бы я получил wild card на (US Open), а потом не играл, то меня бы начали расспрашивать о моем бедре. Почему он отказался? Что-то не так? В чем проблема? Все идет к тому, что я не буду играть (на турнире Большого шлема в США), потому что сегодня в конце игры мои ноги были тяжелыми, и это, скорее всего, не изменится за несколько недель», — добавил он.

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