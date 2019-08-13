Азаренко сыграет с Бенчич в 1/32 финала турнира в Цинциннати

Победитель этой встречи во втором раунде сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич (26) и чешкой Катериной Синяковой (38). Виктория Азаренко в 2013 году была победительницей этого турнира в одиночном разряде, а в 2010-м вместе с россиянкой Марией Кириленко выиграла парные состязания.