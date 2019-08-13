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13:43 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко сыграет с Бенчич в 1/32 финала турнира в Цинциннати

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (40-й номер мирового рейтинга) сегодня стартует на турнире категории «Премьер» в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

В поединке 1/32 финала белоруска встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12).

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Победитель этой встречи во втором раунде сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич (26) и чешкой Катериной Синяковой (38). Виктория Азаренко в 2013 году была победительницей этого турнира в одиночном разряде, а в 2010-м вместе с россиянкой Марией Кириленко выиграла парные состязания.

Две белорусские теннисистки уже вышли в 1/16 финала. Девятая ракетка мира Арина Соболенко уверенно переиграла в двух сетах хорватскую теннисистку Петру Мартич (21) — 6:1, 6:4, а Александра Саснович (47) одолела австралийку Астру Шарму (99) — 6:1, 4:6, 6:1. Во втором круге Александра Саснович сыграет с первой ракеткой планеты Наоми Осакой из Японии.

В первом круге парного разряда белоруска Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник проиграли австралийско-американскому тандему Моника Адамчак / Кейтлин Кристиан — 2:6, 5:7.

Соревнования в Цинциннати завершатся 18 августа.

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