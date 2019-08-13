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20:39 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла во 2-й круг на турнире в Цинциннати

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (40-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала турнира категории «Премьер» в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем поединке 1/32 финала белоруска встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12) и выиграла первый сет 6:4. В самом начале второй партии при счете 1:0 в пользу Виктории ее соперница получила травму и не смогла продолжить игру.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором раунде белоруска сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич (26) и чешкой Катериной Синяковой (38).

Еще две белорусские теннисистки ранее вышли в 1/16 финала. Девятая ракетка мира Арина Соболенко уверенно переиграла в двух сетах хорватскую теннисистку Петру Мартич (21) — 6:1, 6:4, а Александра Саснович (47) одолела австралийку Астру Шарму (99) — 6:1, 4:6, 6:1. Во втором круге Александра Саснович сыграет с первой ракеткой планеты Наоми Осакой из Японии.

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