Виктория Азаренко вышла во 2-й круг на турнире в Цинциннати

В сегодняшнем поединке 1/32 финала белоруска встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12) и выиграла первый сет 6:4. В самом начале второй партии при счете 1:0 в пользу Виктории ее соперница получила травму и не смогла продолжить игру.
Во втором раунде белоруска сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич (26) и чешкой Катериной Синяковой (38).
Еще две белорусские теннисистки ранее вышли в 1/16 финала. Девятая ракетка мира Арина Соболенко уверенно переиграла в двух сетах хорватскую теннисистку Петру Мартич (21) — 6:1, 6:4, а Александра Саснович (47) одолела австралийку Астру Шарму (99) — 6:1, 4:6, 6:1. Во втором круге Александра Саснович сыграет с первой ракеткой планеты Наоми Осакой из Японии.