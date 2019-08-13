Виктория Азаренко вышла во 2-й круг на турнире в Цинциннати

В сегодняшнем поединке 1/32 финала белоруска встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12) и выиграла первый сет 6:4. В самом начале второй партии при счете 1:0 в пользу Виктории ее соперница получила травму и не смогла продолжить игру.

Во втором раунде белоруска сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич (26) и чешкой Катериной Синяковой (38).