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21:35 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Цинциннати

ТАСС, 13 августа. Россиянин Андрей Рублев победил посеянного под 15-м номером грузина Николоза Басилашвили в матче первого круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.

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Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин победил со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Рублев впервые в карьере обыграл Басилашвили, до этого теннисисты встречались дважды (оба раза в этом году), в июле россиянин уступил грузинскому теннисисту в финале турнира в немецком Гамбурге.

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Во втором круге Рублев сыграет с победителем встречи между швейцарцем Станисласом Вавринкой и болгарином Григором Димитровым.

Рублев находится на 70-м месте в рейтинге ATP.

На его счету одна победа на турнирах ATP, в 2017 году он выиграл в хорватском Умаге, на турнирах Большого шлема лучшим достижением россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.

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