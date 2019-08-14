Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
17:30
Спартак-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
19:00
Атромитос А
Легия
Футбол. Еврокубки
19:00
Витория Гимарайнш
Вентспилс
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
11
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Челси
Все события
Фоторепортажи
23Рецепт побед Валерия Газзаева
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
08:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хуан Мартин дель Потро не выступит на US Open

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро не выступит на Открытом чемпионате США, сообщает Рейтер.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом заявили организаторы турнира во вторник. 12-й номер мирового рейтинга Дель Потро, получивший травму на турнире в Лондоне и перенесший в июне операцию на колене, продолжает восстанавливаться.

Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября.

Читайте также
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Дзюба выбрал между Кокориным и Мамаевым
«Бояться нечего»: что ждет «Краснодар» после «Порту»
МЮ решил любой ценой избавиться от своего игрока
Новые бомбардиры и юный грузин: открытия первых туров РПЛ
«Реал» включил Жуниора в сделку по Неймару
Шюррле перешел в «Спартак» с одобрения жены
Тренер: Победа «Краснодара» — хороший подарок Галицкому
Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь