Хуан Мартин дель Потро не выступит на US Open
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро не выступит на Открытом чемпионате США, сообщает Рейтер.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро не выступит на Открытом чемпионате США, сообщает Рейтер.
Об этом заявили организаторы турнира во вторник. 12-й номер мирового рейтинга Дель Потро, получивший травму на турнире в Лондоне и перенесший в июне операцию на колене, продолжает восстанавливаться.
Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября.