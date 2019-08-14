Дияс после отказа Уильямс от матча дважды обыграла одну теннисистку на турнире в Цинциннати

Источник: AP 2019

В первом круге Дияс, которая в основную сетку пробилась через квалификацию, должна была сыграть с американкой Сереной Уильямс, но экс-первая ракетка мира снялась с турнира.

В итоге заменой Уильямс стала другая американская теннисистка Джессика Пегула. Первый сет Дияс смогла выиграть со счетом 7:5, причем, ведя 5:0, казахстанка позволила сопернице сравнять счет — 5:5.

Во втором сете казахстанская теннисистка выиграла со счетом 6:4. Матч продолжался один час и 52 минуты.

Стоит отметить, что 25-летняя Дияс является 80-й ракеткой мира, а 25-летняя Пегула занимает 56-е место в рейтинге WTA. В личном противостоянии счет стал 2:1 в пользу казахстанки, причем девушки встречались в квалификации этого турнира и дальше прошла Дияс — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:4.

Во втором круге соперницей Дияс будет 22-я ракетка мира 20-летняя американка София Кенин, которая в первом раунде прошла немку Юлию Гергес (28-я в рейтинге WTA) — 6:4, 7:6 (8:6).