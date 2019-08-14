Федерер вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Федерер вышел в третий круг турнира в Цинциннати

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.