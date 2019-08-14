Федерер вышел в третий круг турнира в Цинциннати
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.
Федерер, получивший третий номер посева, в матче второго круга нанес поражение аргентинцу Хуану Игнасио Лондеро — 6:3, 6:4. На корте теннисисты провели чуть более часа.
Следующим соперником Федерера станет либо швейцарец Станислас Вавринка, либо россиянин Андрей Рублёв.