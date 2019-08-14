Дияс, которая должна была играть с Сереной Уильямс, вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Зарина Дияс из Казахстана вышла во второй круг турнира в Цинциннати.
Зарина Дияс из Казахстана вышла во второй круг турнира в Цинциннати.
В двух сетах она переиграла американку Джессику Пегулу, заменившую соотечественницу Серену Уильямс.
Напомним, Серена снялась с турнира
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Зарина Дияс (Казахстан, Q) — Джессика Пегула (США, LL) — 7:5, 6:4.
София Кенин (США) — Юлия Гергес (Германия) — 6:4, 7:6 (8:6).