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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дияс, которая должна была играть с Сереной Уильямс, вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Зарина Дияс из Казахстана вышла во второй круг турнира в Цинциннати.

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Источник: Reuters

В двух сетах она переиграла американку Джессику Пегулу, заменившую соотечественницу Серену Уильямс.

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Серена Уильямс снялась с турнира в Цинциннати

Напомним, Серена снялась с турнира из-за травмы.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Зарина Дияс (Казахстан, Q) — Джессика Пегула (США, LL) — 7:5, 6:4.

София Кенин (США) — Юлия Гергес (Германия) — 6:4, 7:6 (8:6).

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