Саккари не пустила Квитову в третий круг турнира в Цинциннати
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Гречанка Мария Саккари вышла в третий круг теннисного турнира в Цинциннати, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Гречанка Мария Саккари вышла в третий круг теннисного турнира в Цинциннати, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
В матче второго круга Саккари обыграла шестую ракетку турнира чешку Петру Квитову — 6:4, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.
Следующей соперницей гречанки станет либо Арина Соболенко из Белоруссии, либо китаянка Чжэн Сайсай.