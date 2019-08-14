Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
В своем стартовом матче россиянка обыграла чешку Барбору Стрыцову — 6:4, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Счет личных встреч — 2−2.
Следующей соперницей россиянки станет американка Мэдисон Киз (16-й номер посева).