Текущие события
Футбол. Еврокубки
доп. время
Ливерпуль
Челси
22
Футбол. Первый дивизион
14.08
Балтика
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
14.08
Торпедо М
Авангард К
31
Футбол. Первый дивизион
14.08
Факел
Армавир
02
Футбол. Первый дивизион
14.08
Чертаново
Краснодар-2
12
Футбол. Еврокубки
14.08
Сабуртало
Арарат-Армения
02
Футбол. Еврокубки
14.08
Атромитос А
Легия
02
Футбол. Еврокубки
14.08
Витория Гимарайнш
Вентспилс
60
Футбол. Первый дивизион
14.08
Шинник
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
14.08
Нефтехимик
Ротор
12
Футбол. Первый дивизион
14.08
Спартак-2
Текстильщик
12
Футбол. Первый дивизион
14.08
Томь
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
14.08
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
14.08
Луч
Чайка
11
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
8Презентация новичков в «Спартаке»
14 августа, источник: ТАСС

Теннисистка Гауфф в возрасте 15 лет получила wild card на US Open

ТАСС, 14 августа. Американская теннисистка Кори Гауфф получила специальное приглашение (wild card) на участие в одиночном разряде в Открытом чемпионате США. Об этом сообщает пресс-служба турнира, призовой фонд которого составляет $57,24 млн.

Наверх
Источник: AFP 2019

Также wild card получили еще семь человек, в их число вошла победительница Открытого чемпионата США 2011 года австралийка Саманта Стосур. Кроме того, девять теннисисток получили специальные приглашения на участие в квалификационном турнире к Открытому чемпионату США.

На прошедшем Уимблдоне Гауфф дошла до четвертого круга, где уступила будущей победительнице турнира румынке Симоне Халеп, став самой юной теннисисткой за 23 года, вышедшей в четвертый круг турнира Большого шлема (15 лет, 114 дней). В рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 140-е место.

Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

Читайте также
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Чем сейчас занимается Юлия Липницкая
Коэффициенты УЕФА: «Локомотив» может получить легкую группу в ЛЧ
Логинов против СБР: контрактный конфликт вышел на новый уровень
СМИ: Зидан близок к уходу из «Реала» из-за срыва трансфера Погба
«Ротор» вышел на первое место по итогам восьмого тура Олимп-ФНЛ
Определились первые участники раунда плей-офф отбора Лиги Европы
Нападающий «Торпедо» забил невероятным ударом пяткой (видео)
СМИ: «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь