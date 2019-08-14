Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска уверенно переиграла Чжэн Сайсай (39-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 6:3. Таким образом Соболенко взяла реванш у китаянки за недавнее поражение в финале турнира в