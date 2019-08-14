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14 августа, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска уверенно переиграла Чжэн Сайсай (39-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 6:3. Таким образом Соболенко взяла реванш у китаянки за недавнее поражение в финале турнира в Сан-Хосе.

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