Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска уверенно переиграла Чжэн Сайсай (39-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 6:3. Таким образом Соболенко взяла реванш у китаянки за недавнее поражение в финале турнира в Сан-Хосе.