Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

23-летний россиянин оказался сильнее со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Спортсмены во второй раз встречались между собой, Медведев одержал вторую победу. В третьем круге девятый сеяный турнира сыграет с победителем встречи между немцем Яном-Леннардом Штруффом и греком Стефаносом Циципасом (5), который завершится позднее в среду.

В воскресенье Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии «Мастерс», который проходил в канадском Монреале, россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). После этого Медведев переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Ранее он доходил до полуфинала в Монте-Карло (2019), где уступил сербу Душану Лайовичу. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP, в 2019 году он провел уже пять финалов, выиграв один — турнир в Софии.