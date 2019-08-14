Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати
ТАСС, 14 августа. Российский теннисист Даниил Медведев переиграл француза Бенуа Пэра во втором круге турнира серии «Мастерс» Ассоциации
ТАСС, 14 августа. Российский теннисист Даниил Медведев переиграл француза Бенуа Пэра во втором круге турнира серии «Мастерс» Ассоциации
23-летний россиянин оказался сильнее со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Спортсмены во второй раз встречались между собой, Медведев одержал вторую победу. В третьем круге девятый сеяный турнира сыграет с победителем встречи между немцем
В воскресенье Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии «Мастерс», который проходил в канадском Монреале, россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). После этого Медведев переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Ранее он доходил до полуфинала в
Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.