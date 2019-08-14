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14 августа, источник: ТАСС

Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

ТАСС, 14 августа. Российский теннисист Даниил Медведев переиграл француза Бенуа Пэра во втором круге турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.

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Источник: Reuters

23-летний россиянин оказался сильнее со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Спортсмены во второй раз встречались между собой, Медведев одержал вторую победу. В третьем круге девятый сеяный турнира сыграет с победителем встречи между немцем Яном-Леннардом Штруффом и греком Стефаносом Циципасом (5), который завершится позднее в среду.

В воскресенье Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии «Мастерс», который проходил в канадском Монреале, россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). После этого Медведев переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Ранее он доходил до полуфинала в Монте-Карло (2019), где уступил сербу Душану Лайовичу. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP, в 2019 году он провел уже пять финалов, выиграв один — турнир в Софии.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.

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