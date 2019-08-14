Шарапова уступила Барти во втором круге турнира WTA в Цинциннати

Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 23-летней австралийки, матч продолжался 1 час 29 минут. Спортсменки в третий раз встречались между собой, Барти одержала вторую победу. В третьем круге первая сеяная турнира Барти сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и эстонкой Анетт Контавейт, которая завершится позднее в среду.

Лучшим результатом Шараповой на этом турнире является победа в 2011 году, когда в финале россиянка обыграла в трех сетах сербку Елену Янкович. Также Шарапова становилась финалисткой турнира в 2010 году. Предыдущим сезоном, в котором Шарапова играла на турнире в Цинциннати, стал 2014 год, тогда Шарапова выбыла на стадии полуфинала.

Шарапова завершила выступление на седьмом турнире в этом сезоне, в третий раз покинув соревнования во втором круге. Лучший результат она показала в начале года, когда вышла в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне. Россиянка пропустила большую часть сезона из-за травмы плеча, она не выступала с февраля по середину июня. В августе теннисистка объявила о смене тренера — вместо шведского наставника Томаса Хогстедта вместе с россиянкой будет работать итальянец Риккардо Пьятти.