Шарапова: Мне предстоит долгий путь восстановления тела после травм

«Я несколько раз сидела в этом стуле (на корте) и не могла закончить матч, мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела, но это позитивная вещь (получение игровой практики). Просто ощущение того, что находишься в игре. Это совсем другое чувство», — цитирует Шарапову Ассошиэйтед Пресс.