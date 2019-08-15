Шарапова: Мне предстоит долгий путь восстановления тела после травм
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что ей предстоит долгий путь в плане восстановления тела после травм.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что ей предстоит долгий путь в плане восстановления тела после травм.
Шарапова в среду во втором раунде теннисного турнира в Цинциннати уступила первой сеяной австралийке Эшли Барти со счетом 4:6, 1:6.
«Я несколько раз сидела в этом стуле (на корте) и не могла закончить матч, мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела, но это позитивная вещь (получение игровой практики). Просто ощущение того, что находишься в игре. Это совсем другое чувство», — цитирует Шарапову Ассошиэйтед Пресс.