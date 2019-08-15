Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

23-летний россиянин оказался сильнее со счетом 6:2, 6:1. Спортсмены в третий раз встречались между собой, все встречи выиграл Медведев. В четвертьфинале девятый сеяный турнира встретится с победителем встречи между третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и россиянином Андреем Рублевым, который состоится позднее в четверг.

В воскресенье Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии «Мастерс», который проходил в канадском Монреале, россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). После этого Медведев переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP, в 2019 году он провел уже пять финалов, выиграв один — турнир в Софии.