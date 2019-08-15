Текущие события
Футбол. Еврокубки
15.08
Эспаньол
Люцерн
30
Футбол. Еврокубки
15.08
Брага
Бреннбю
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Пюник
40
Футбол. Еврокубки
15.08
Рейнджерс
Мидтьюлланн
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Абердин
Риека
02
Футбол. Еврокубки
15.08
Арис
Мольде
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Страсбур
Локомотив Пл
10
Футбол. Еврокубки
15.08
АЗ
Мариуполь
40
Футбол. Еврокубки
15.08
Гент
АЕК Л
30
Футбол. Еврокубки
15.08
ПСВ
Хеугесунн
00
Футбол. Еврокубки
15.08
Айнтрахт Ф
Вадуц
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Валлетта
Астана
04
Футбол. Еврокубки
15.08
Виктория Пл
Антверпен
21
Футбол. Еврокубки
15.08
АЕК
Университатя Кр
11
Футбол. Еврокубки
15.08
ТНС
Лудогорец
04
Футбол. Еврокубки
15.08
Хапоэль Беэр-Шева
Норчепинг
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Трабзонспор
Спарта П
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Судува
Маккаби Тель-Авив
21
Футбол. Еврокубки
15.08
БАТЭ
Сараево
00
Футбол. Еврокубки
15.08
АИК
Шериф
11
Футбол. Еврокубки
15.08
Шахтер С
Торино
11
Футбол. Еврокубки
15.08
Аполлон
Аустрия В
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Млада-Болеслав
Стяуа
01
Футбол. Еврокубки
15.08
Йени Малатьяспор
Партизан
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Зриньски
Мальме
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Заря Лг
ЦСКА Сф
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Бней-Иегуда
Нефтчи
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Спартак
Тун
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Динамо Тб
Фейеноорд
11
Футбол. Еврокубки
15.08
ХИК
Рига
22
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
15 августа, источник: ТАСС

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

ТАСС, 15 августа. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в матче третьего круга и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет около $5 млн.

Наверх
Источник: AP 2019

23-летний россиянин оказался сильнее со счетом 6:2, 6:1. Спортсмены в третий раз встречались между собой, все встречи выиграл Медведев. В четвертьфинале девятый сеяный турнира встретится с победителем встречи между третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и россиянином Андреем Рублевым, который состоится позднее в четверг.

Читайте также
Первая ракетка мира Джокович отметил прогресс Медведева

В воскресенье Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии «Мастерс», который проходил в канадском Монреале, россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). После этого Медведев переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP, в 2019 году он провел уже пять финалов, выиграв один — турнир в Софии.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.

Читайте также
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Чем сейчас занимается Юлия Липницкая
«Спартак» — «Тун»: Шюррле — снова король
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Матч в Оренбурге откроет программу 6-го тура чемпионата России
«Мечтали о чуде 50 минут»: швейцарские СМИ — о победе «Спартака»
Россиянин обыграл Федерера в третьем круге турнира в Цинциннати
«Барселона» начинает защиту титула чемпиона Испании по футболу
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь