Кузнецова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Цинциннати

Матч третьего круга завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу 34-летней россиянки, встреча длилась 53 минуты. Спортсменки в пятый раз встречались между собой, Кузнецова одержала четвертую победу. В четвертьфинале россиянка встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (третий посев), которая в четверг переиграла шведку Ребекку Петерсон (7:5, 6:4).