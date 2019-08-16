Осака победила Си Сувэй в третьем круге турнира в Цинциннати

Осака, посеянная под вторым номером, в третьем круге обыграла представительницу Тайваня Си Сувэй со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 6:2. Матч продолжался 2 часа 29 минут.

За выход в полуфинал 21-летняя Осака поспорит с победительницей встречи между седьмой ракеткой турнира украинкой Элиной Свитолиной и американкой Софией Кенин.