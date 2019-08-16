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08:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Осака победила Си Сувэй в третьем круге турнира в Цинциннати

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.

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Источник: AP 2019

Осака, посеянная под вторым номером, в третьем круге обыграла представительницу Тайваня Си Сувэй со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 6:2. Матч продолжался 2 часа 29 минут.

За выход в полуфинал 21-летняя Осака поспорит с победительницей встречи между седьмой ракеткой турнира украинкой Элиной Свитолиной и американкой Софией Кенин.

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