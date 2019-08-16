Рублев: Надеюсь, однажды трибуны будут поддерживать меня как Федерера

«Это невероятное чувство, когда играешь против такой легенды, как Роджер, и все болельщики поддерживают его до самого конца. Я надеюсь когда-нибудь испытать нечто подобное. Сегодня я старался изо все сил и настраивался бороться за каждое очко до конца, несмотря ни на что», — сказал Рублев, слова которого приводит Рейтер.