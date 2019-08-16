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10:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев: Надеюсь, однажды трибуны будут поддерживать меня как Федерера

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что невероятно рад победе над швейцарцем Роджером Федерером, которого весь матч поддерживали трибуны, несмотря ни на что.

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Источник: РИА "Новости"

Рублев обыграл Федерера в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) со счетом 6:3, 6:4.

«Это невероятное чувство, когда играешь против такой легенды, как Роджер, и все болельщики поддерживают его до самого конца. Я надеюсь когда-нибудь испытать нечто подобное. Сегодня я старался изо все сил и настраивался бороться за каждое очко до конца, несмотря ни на что», — сказал Рублев, слова которого приводит Рейтер.

В четвертьфинале турнира, призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов, 21-летний россиянин встретится с соотечественником Даниилом Медведевым.

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