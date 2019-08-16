Рублев о победе над Федерером: Такого еще никогда не чувствовал

Источник: РИА "Новости"

Рублев обыграл посеянного под 3-м номером Федерера в третьем круге турнира, призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов, со счетом 6:3, 6:4. Федерер является семикратным победителем турнира.

«Понимаешь, насколько легендарный Роджер. Потому что, когда я смотрю за ним со стороны или по телеку, как он тренируется или играет матч, это не так ощущается. А когда ты это сам на себе лично испытываешь вживую, его энергию, энергию стадиона, который его поддерживает, понимаешь, насколько он реальный чемпион», — сказал Рублев, слова которого корреспонденту РИА Новости предоставил старший менеджер Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я такого еще никогда не чувствовал, у меня просто нет слов от того, насколько он легендарный. То, как он принял поражение, не описать словами, он просто легенда», — добавил россиянин.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым, посеянным под 9-м номером. «Завтра у меня матч против Даниила, мы хорошо дружим и знаем друг друга, это будет интересный матч для России», — считает Рублев.