Рублев о победе над Федерером: Такого еще никогда не чувствовал
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями от победного для него матча «Мастерса» в Цинциннати (США) против
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями от победного для него матча «Мастерса» в Цинциннати (США) против
Рублев обыграл посеянного под 3-м номером Федерера в третьем круге турнира, призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов, со счетом 6:3, 6:4. Федерер является семикратным победителем турнира.
«Понимаешь, насколько легендарный Роджер. Потому что, когда я смотрю за ним со стороны или по телеку, как он тренируется или играет матч, это не так ощущается. А когда ты это сам на себе лично испытываешь вживую, его энергию, энергию стадиона, который его поддерживает, понимаешь, насколько он реальный чемпион», — сказал Рублев, слова которого корреспонденту РИА Новости предоставил старший менеджер Ассоциации
«Я такого еще никогда не чувствовал, у меня просто нет слов от того, насколько он легендарный. То, как он принял поражение, не описать словами, он просто легенда», — добавил россиянин.
В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым, посеянным под 9-м номером. «Завтра у меня матч против Даниила, мы хорошо дружим и знаем друг друга, это будет интересный матч для России», — считает Рублев.
Рублев рассказал, как проходил неудачный период его карьеры, связанный с травмами. «Очень тяжелый период был с этими травмами. Их тяжело было принять, они отбросили меня морально. Чтобы поймать ритм, потребовалось много времени, но в итоге все удачно сейчас сложилось. По логике я вообще не должен был здесь играть, потому что забыл заявиться, приехал записаться — попаду или нет, в итоге попал. И все складывалось удачно матч за матчем. Это здорово», — сказал он.