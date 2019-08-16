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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский теннисист нанес Федереру самое быстрое поражение с 2003 года

Российский теннисист Андрей Рублев переиграл швейцарца Роджера Федерера в третьем круге турнира в Цинциннати. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Россиянин обыграл соперника со счетом 6:3, 6:4. Рублев впервые пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс». Матч продлился 62 минуты.

Таким образом Федерер потерпел самое быстрое поражение с 2003 года. Тогда швейцарец проиграл Франко Сквилари на турнире в Сиднее за 54 минуты.

В четвертьфинале Рублеву предстоит встреча с соотечественником Даниилом Медведевым. Последний является восьмой ракеткой мирового рейтинга.

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