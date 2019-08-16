Российский теннисист нанес Федереру самое быстрое поражение с 2003 года

Россиянин обыграл соперника со счетом 6:3, 6:4. Рублев впервые пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс». Матч продлился 62 минуты.

Таким образом Федерер потерпел самое быстрое поражение с 2003 года. Тогда швейцарец проиграл Франко Сквилари на турнире в Сиднее за 54 минуты.