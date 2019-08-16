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16 августа, источник: ТАСС

Кузнецова обыграла третью ракетку мира Плишкову в четвертьфинале турнира в Цинциннати

ТАСС, 16 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над третьей ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

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Источник: AP 2019

34-летняя Кузнецова победила со счетом со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Матч продолжался 2 часа 16 минут. Спортсменки в пятый раз встречались между собой, Кузнецова одержала третью победу. В полуфинале россиянка сыграет с первой сеяной турнира австралийкой Эшли Барти, которая ранее в пятницу одержала победу над гречанкой Марией Саккари.

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На данный момент Кузнецова занимает 153-е место в мировом рейтинге, на ее счету 18 побед на турнирах WTA. На турнирах серии Большого шлема Кузнецова одерживала победы на Открытом чемпионате США (2004) и Австралии (2009), а также выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2005, 2009, 2013) и Уимблдона (2003, 2005, 2007, 2017).

На счету 27-летней Плишковой 14 титулов на турнирах WTA. Высшим достижением чешки на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2016). Также Плишкова играла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (2019) и Франции (2017). В 2016 году она выиграла турнир в Цинциннати.

Турнир в США завершится 19 августа.

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