Кузнецова — в финале супертурнира в США. Она лишь 153-я в мире, но обыграла лучшую теннисистку года

Источник: AP 2019

Светлана Кузнецова удивляет. В хорошем смысле: на турнире в Цинциннати россиянка ни в одном из матчей не была фаворитом, но дошла до полуфинала. Букмекеры и сегодня в Кузнецову не верили, все-таки ее соперницей была экс-первая ракетка мира Эшли Барти. Однако в Цинциннати Светлана уже несколько раз показывала, как умеет полностью менять ход встречи.

Из первых десяти розыгрышей Барти выиграла восемь, хотя по игре россиянка ничуть не уступала. Эшли повела с брейком, однако потом проиграла пять геймов подряд. Теннисистки нечасто выходили к сетке, что в случае с Барти скорее удивляло. Но после семи геймов стало понятно, почему: в перерыве Эшли взяла медицинский тайм-аут, врачи наложили повязку на голеностоп. После паузы Кузнецова выиграла еще один гейм — 6:2.

Начало второго сета осталось за Кузнецовой, уже в первом гейме россиянка сделала брейк, затем удержала свою подачу — 2:0. Потом у Барти наконец-то полетели первые мячи, на своей подаче австралийка больше не проигрывала. Но свою подачу не отдала и Кузнецова, уверенно доведя матч до победы — 2:0 (6:2, 6:4).

Если бы австралийка сегодня победила, она бы вернулась на первую строчку мирового рейтинга. Однако травма, огромное количество невынужденных ошибок (27) и шикарная игра Кузнецовой оставили Барти второй ракеткой мира. А Светлана продолжает свой удивительный камбэк, обыгрывая всех фаворитов. Может, в финале букмекеры наконец-то сменят котировки?

Western & Southern Open. Полуфинал