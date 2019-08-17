Кузнецова — в финале супертурнира в США. Она лишь 153-я в мире, но обыграла лучшую теннисистку года
Еще один космический матч от россиянки.
Еще один космический матч от россиянки.
Светлана Кузнецова удивляет. В хорошем смысле: на турнире в Цинциннати россиянка ни в одном из матчей не была фаворитом, но дошла до полуфинала. Букмекеры и сегодня в Кузнецову не верили,
Из первых десяти розыгрышей Барти выиграла восемь, хотя по игре россиянка ничуть не уступала. Эшли повела с брейком, однако потом проиграла пять геймов подряд. Теннисистки нечасто выходили к сетке, что в случае с Барти скорее удивляло. Но после семи геймов стало понятно, почему: в перерыве Эшли взяла медицинский
Начало второго сета осталось за Кузнецовой, уже в первом гейме россиянка сделала брейк, затем удержала свою подачу — 2:0. Потом у Барти
Если бы австралийка сегодня победила, она бы вернулась на первую строчку мирового рейтинга. Однако травма, огромное количество невынужденных ошибок (27) и шикарная игра Кузнецовой оставили Барти второй ракеткой мира. А Светлана продолжает свой удивительный камбэк, обыгрывая всех фаворитов. Может, в финале букмекеры
Western & Southern Open. Полуфинал
Светлана Кузнецова (Россия) — Эшли Барти (Австралия) — 2:0 (6:2, 6:4)