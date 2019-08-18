Гоффен вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати

В полуфинальном матче Гоффен, получивший 16-й номер посева, обыграл француза Ришара Гаске со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

В финале Гоффен встретится с победителем встречи между первой ракеткой турнира сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под 9-м номером.