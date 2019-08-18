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00:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гоффен вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бельгиец Давид Гоффен пробился в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.

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Источник: AFP 2019

В полуфинальном матче Гоффен, получивший 16-й номер посева, обыграл француза Ришара Гаске со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

В финале Гоффен встретится с победителем встречи между первой ракеткой турнира сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под 9-м номером.

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