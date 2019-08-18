Киз сыграет с Кузнецовой в финале турнира в Цинциннати
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американка Мэдисон Киз пробилась в финал теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американка Мэдисон Киз пробилась в финал теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
Киз, получившая от организаторов 16-й номер посева, в полуфинале за 1 час 22 минуты победила свою соотечественницу Софию Кенин со счетом 7:5, 6:4.
В финале соперницей Киз будет россиянка Светлана Кузнецова. Счет личных встреч теннисисток 3−0 в пользу американки.