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10:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев перевернул матч с Джоковичем и разбил его

Россиянин Даниил Медведев взял верх над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (3:6, 6:3, 6:3) и в третий раз за три недели вышел в финал.

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Цинциннати (США). Турнир ATP Western & Southern Open. Призовой фонд 6 056 280 долларов. Открытые корты, хард. Одиночный разряд. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 3:6, 6:3, 6:3.

«Машина», «зверь», «животное», «робот», «мой любимый игрок»… как ещё публично назовет Даниила Медведева Ник Кирьос? В любом случае, все эти комплименты и повышенное внимание россиянином абсолютно заслужены. В августе он штампует победы одну за другой и вышел уже в третий свой финал за три недели и на втором турнире серии «Мастерс» подряд. Он лидер ATP-тура по числу побед в сезоне (43) и выигранных на харде матчей (30).

В субботнем полуфинале Медведев обыграл не кого-нибудь, а первую ракетку мира и действующего чемпиона Цинциннати Новака Джоковича. В матче, в котором поначалу у него далеко не все получалось.

В первом сете серб был безжалостно хорош. Он допустил всего три невынужденных ошибки, часто и успешно выходил к сетке (8 выигранных очков из 9). Для победы в партии Новаку хватило одного реализованного брейк-пойнта — он выбил Даниила с корта и заставил его ошибиться в обороне.

«В первом сете я был таким уставшим и не думал, что смогу выдержать интенсивность Новака, — сказал Медведев после матча. — Но в какой-то момент во втором все изменилось».

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В середине второй партии россиянин обратился за помощью к физиотерапевту — беспокоила боль в правой руке. Медицинский перерыв помог. После него Даниил выиграл 12 из 14 очков, неожиданно сделал брейк и, взяв четыре гейма подряд, завершил вторую партию в свою пользу. Теперь он допустил всего четыре не вынужденных за сет.

Именно в тот момент Медведев решил изменить тактику на своей второй подаче.

«Чувствовал, что уже не могу перестреливаться с ним в долгих розыгрышах. Знал, что нужно играть более агрессивно. Также понимал, что со второй подачи не могу выиграть ни одного очка, поэтому решил, что если я буду подавать со всей силы и дам двойную, в этом никакой проблемы не будет — результат останется тем же. В итоге эти маленькие тактические моменты помогли мне победить», — объяснил после матча 23-летний российский теннисист. Он действительно стал подавать мощнее и варьировать направление второй подачи. В сумме он наколотил за встречу 17 эйсов.

Медведев снова взял подачу первой ракетки мира в третьем гейме решающей партии, а сопернику шансов на обратный брейк не дал. Принимая при 5:3, россиянин заработал двойной матчбол и реализовал первую же свою попытку благодаря нереальному приему навылет — 3:6, 6:3, 6:3. Даже Джокович поднял большой палец вверх и покивал в знак одобрения.

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Даниил обыграл Новака во второй раз в сезоне-2019, но по-прежнему уступает ему по личным встречам 2:3.

Очень рад победить, особенно в таком матче. Обычно Джокович, когда берет первый сет, его уже не остановить. Но я сумел все поменять.
Даниил Медведев

Он, кстати, стал первым финалистом из России в 120-летней истории турнира в Цинциннати. За титул, свой первый на «Мастерсах», Даниил поспорит с Давидом Гоффеном, взявшим верх над Ришаром Гаске. В этом сезоне россиянин с бельгийцем дважды встречались на турнирах «Большого шлема» — в Австралии Даниил уверенно победил, а на Уимблдоне досадно проиграл, хотя вел с брейком в решающей партии.

«Считаю, что у нас с Давидом похожая по стилю игра, поэтому, наверное, нам обоим тяжело противостоять друг другу. Если он здесь в финале, значит, он, как и я, находится в сумасшедшей форме. Значит, завтра надо показать свою лучшую игру», — отметил россиянин.

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Для него это будет третий финал подряд, и он очень надеется, что после двух проигранных (Кирьосу в Вашингтоне и Рафаэлю Надалю в Монреале) этот окажется счастливым.

«Нужно побеждать, — с улыбкой говорит Даниил. — Я буду бороться, буду стабильным и, надеюсь, буду победителем.

В случае если Медведеву удастся выиграть финал, он не только завоюет свой первый титул на «Мастерсах», но и впервые в карьере войдёт в топ-5 мирового рейтинга.

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