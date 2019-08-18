Русская революция. Наш теннис снова крут

Источник: Спорт-Экспресс

Большинство теннисных болельщиков при первом взгляде на сетку турнира в Цинциннати, не задумываясь, решили бы, что в полуфинале сойдутся Новак Джокович и Роджер Федерер, первая и третья ракетки мира. Все выглядело бы логично, если бы не русский фактор. Российские парни в последнее время творят чудеса. Причем чем дальше — тем круче.

Большая тройка

После Уимблдона Карен Хачанов и Даниил Медведев вдвоем оказались в топ-10 мужского рейтинга. Впервые с 2010 года, когда в десятку одновременно входили Николай Давыденко и Михаил Южный. Двух представителей в топ-10 не имеет больше ни одна страна — ни Швейцария, ни Испания, ни Сербия.

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Неделю назад те же Хачанов и Медведев организовали в Монреале русский полуфинал на «Мастерсе». Первый в истории. Не успели успокоиться страсти по нему (как и по проигранному Медведевым финалу с Надалем), как о себе громко напомнил Андрей Рублев. В Цинциннати он в двух сетах при очень солидной игре победил самого Роджера Федерера.

Последовало еще одно российское дерби, в котором Медведев взял верх над Рублевым. Даниил вышел на первую ракетку мира Новака Джоковича и невероятным образом перевернул матч с ним, отыгравшись отданного первого сета. При этом публика была на стороне россиянина, а не прошлогоднего чемпиона. В итоге у Медведева — третий финал за три недели. И это просто фантастика.

В соцсетях сейчас можно найти такие громкие высказывания как «русская революция», «русская сила» и «большая тройка из России». А в теннисе словосочетание «большая тройка» обладает особой магией. Много пишут о блестящем будущем и перспективах российского мужского тенниса. А ведь Даниил Медведев предупреждал еще несколько лет назад. Еще в 17-лет он рассказывал о мощном поколении российских ребят.

В прошлом году в это время сам Даниил был лишь 58-м в мире и на турнире категории «500» в Токио был вынужден проходить квалификацию. Что, впрочем, не помешало ему завоевать там титул. А потом он всю осень говорил о том, что его главная цель до конца сезона — быть в рейтинге выше Карена Хачанова. Не получилось. Карен выиграл очный полуфинал на «Кубке Кремля», весь «Кубок Кремля», а следом одержал громкую победу на «Мастерсе» в Париже. Карен закончил сезон первой ракеткой России и 11-м в мире. А Медведев был 16-м.

Тянем друг друга наверх

Заочное соперничество продолжилось и в нынешнем сезоне. Медведев первым взял титул в Софии, Хачанов дошел до четвертьфинала супертурнира в Майами. Даниил сыграл полуфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло, Карен ответил четвертьфиналом на Roland Garros. Очный полуфинал в Монреале стал кульминацией их противостояния.

— У нас крутое соперничество, — сказал потом Медведев. Мы оба тянем друг друга наверх.

На фоне этого соперничества долгое время оставался в тени Андрей Рублев, мучавшийся с травмами (сначала — стрессовый перелом позвоночника, потом — серьезное повреждение запястья) и связанными с ними нехваткой игровой практики. Но он спортсмен амбициозный, и успехи друзей-соотечественников, надо полагать, тоже будут его подстегивать.

Воспитанные в разных условиях разными тренерами — игроки «русской тройки» совершенно не похожи друг на друга. Мощный Хачанов, несколько неуклюжий, но очень стабильный Медведев, разрушающий игру почти любого оппонента, взрывной и эмоциональный Рублев, который в хороший день может обыграть любого, даже Федерера.

У каждого из новых лиц мужского российского тенниса своя история, свои демоны и своя внутренняя борьба. И за результатами каждого из них — много тяжелой работы. А вместе они — мощнейшая сила для отечественного тенниса, будущее которого выглядит действительно ярко.

Очень печальный период

На фоне того, что сейчас творят российские мужчины отечественный женский теннис, служивший основным источником побед на протяжении многих последних лет, сильно поблек. Ни одна из наших девушек сейчас не входит даже в топ-40 мирового рейтинга. Динара Сафина в недавнем интервью «СЭ» назвала происходящее «очень печальным периодом».