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18 августа, источник: ТАСС

Шарапова заменит Серену Уильямс на выставочном турнире в США

ТАСС, 18 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic вместо американки Серены Уильямс. Об этом Шарапова сообщила в Twitter.

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Источник: AP 2019

Выставочный турнир в Гринбрире (США, штат Западная Виргиния) с 13 по 14 сентября. Уильямс получила травму по ходу турнира в Торонто, который завершился на прошлой неделе. Повреждение не позволило теннисистке доиграть финальный матч против канадки Бьянки Андрееску.

«Решила сказать, как я рада участвовать в Greenbrier. У меня по расписанию смешанные пары — 13 сентября. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет, и еще матч в одиночном разряде 14 сентября. Мне не терпится со всеми там увидеться, слышала много восторженных отзывов об этом мероприятии, предвкушаю встречу со всеми вами в эти приятные выходные», — написала Шарапова.

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Шарапова 14 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо) потерпела поражение от второй ракетки мира австралийки Эшли Барти во втором круге. На текущий момент россиянка занимает 97-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей 36 турниров WTA. 32-летняя Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.

37-летняя Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне, еще четыре раза она уступала в финалах турнира. На турнирах WTA Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Американка является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

Также участие в турнире примут датчанка Каролин Возняцки (19-е место в рейтинге WTA), американец Джек Сок, занимающий 15-е место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и его соотечественник Тейлор Фриц (25-е место в одиночном рейтинге).

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