Теннисистка Кузнецова проиграла Киз в финале турнира в США

Источник: РИА "Новости"

34-летняя Кузнецова, попавшая в основную сетку соревнований благодаря wild card (специальному приглашению), проиграла со счетом 5:7, 6:7 (5:7), матч продолжался 1 час 45 минут. Спортсменки встречались между собой в четвертый раз, во всех матчах победу одерживала Киз. На пути к финалу Кузнецова впервые в карьере обыграла на одном турнире трех соперниц из десятки лучших рейтинга WTA — в третьем круге российская теннисистка победила американку Слоан Стивенс (10-е место), в четвертьфинале — третью ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии, а в полуфинале — первую сеяную турнира и вторую ракетку мира австралийку Эшли Барти.

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25 июля Кузнецова сообщила, что была вынуждена сняться с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, которую не могла получить с февраля. 30 июля теннисистка рассказала, что получила визу.

На данный момент Кузнецова занимает 153-е место в рейтинге WTA, на ее счету 18 титулов. На турнирах серии Большого шлема Кузнецова одерживала победы на Открытых чемпионатах США (2004) и Австралии (2009), а также выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2005, 2009, 2013) и Уимблдона (2003, 2005, 2007, 2017). Кузнецова вышла в финал турнира WTA впервые с 30 июля 2018 года, когда стала победительницей соревнований в Вашингтоне.