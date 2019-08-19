Кузнецова без титула, но с улыбкой

Цинциннати (США). Турнир WTA Western & Southern Open. Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард. Финал

Киc (США, 16) — Кузнецова (Россия, WC) — 7:5, 7:6 (7:5).

Для россиянки это была действительно великолепная неделя. В некотором смысле даже лучшая в ее карьере. Во всяком случае, прежде ей никогда не удавалось обыграть сразу трех представительниц топ-10 за один турнир. Сейчас же ее жертвами стали Слоун Стивенс, Каролина Плишкова и Эшли Барти. А до этого — Анастасия Севастова и Дайана Ястремска — у восходящей звезды из Украины Светланы отыграла два матчбола. После всего этого казалось, что для нее нет вообще ничего невозможного. И взять титул было бы, конечно, чудесно. Но чудеса по заказу, увы, почти не случаются.

Хотя начинался этот финал для Кузнецовой просто прекрасно. Она взяла первую же подачу соперницы, подтвердила брейк и владела комфортным преимуществом не только в счете — 3:1, 4:2, но и по игре. Светлана, за которую с трибун болел не только Карлос Мартинес, но и Дарья Касаткина, с которой они теперь делят испанского тренера, и ее брат Александр, здорово подавала, играла разнообразно, мучила соперницу ударами под левую сторону и полусвечками. В тот момент Кис выглядела совсем растерянной. В седьмом гейме она уступала 15:40 на своей подаче. Казалось бы, вот оно, Света, бери гейм, подавай на сет и завершай его в свою пользу, но… На первом брейк-пойнте россиянка допустила обиднейшую ошибку — дошла до укороченного, но в ответ не перебила мяч через сетку. Следом ушел и второй шанс. Кузнецова, вытаскивая сумасшедшие удары, заработала еще один брейк-пойнт, но и он остался нереализованным — американку выручила подача. Мэдисон гейм все же удержала, а после беседы с тренером при смене сторон почувствовала себя намного увереннее.

Тем не менее, при 5:4 Кузнецова подавала на сет. Но там Кис билась ни на жизнь, а на смерть. Она великолепно, в своей силовой манере, провела пару розыгрышей и заработала двойной брейк-пойнт. Один Светлана отыграла, а на втором американка завершила обмен мощными ударами точным выстрелом с бекхэнда. Равновесие в партии было восстановлено — 5:5. Кис легко удержала свою подачу, а потом сделала еще один брейк — Кузнецова помогла ей своими ошибками. В итоге выиграв в сумме четыре гейма подряд, американка завершила сет в свою пользу — 7:5.

К сожалению для российских и других персональных болельщиков Светланы Кузнецовой, которых немало по всему миру, этот же сценарий повторился и во второй партии. Россиянка вновь сделала брейк в третьем гейме — там и сама она играла здорово, в том числе резаными, и Мэдисон наошибалась, в том числе с подачи. Сама россиянка, здорово подавая, упрочила преимущество до 3:1. Но и Кис в долгу не осталась. Какое-то время девушки уверенно забирали каждая свой гейм, пока дело вновь не дошло до подачи на сет. Там Кузнецова ошиблась, выполняя смэш, ничего не могла поделать с нереальными ударами соперницы по всему корту и неточно сыграла еще раз, вновь позволив Кис сравнять счет.

Когда Светлана при 5:6 подавала на то, чтобы остаться в матче, мяч после удара задел трос и свалился на половину корта соперницы. Та с улыбкой ногой, отправила его обратно, россиянка, также улыбаясь, тоже продемонстрировала умение играть ногами. Получилось весело.

Судьба партии на этот раз решалась на тай-брейке, и надежда на новое чудо в исполнении россиянки сохранялась до самого конца. Но собственными ошибками в важные моменты, она отдала победу Кис. На первом же матчболе Кузнецова отправила мяч в аут — 5:7, 6:7 (5:7).