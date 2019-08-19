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00:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кузнецова без титула, но с улыбкой

Светлана Кузнецова провела потрясающую неделю, но эффектную точку поставить не смогла. Россиянка проиграла в финале турнира в Цинциннати Мэдисон Киc — 5:7, 6:7.

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Цинциннати (США). Турнир WTA Western & Southern Open. Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард. Финал

Киc (США, 16) — Кузнецова (Россия, WC) — 7:5, 7:6 (7:5).

Для россиянки это была действительно великолепная неделя. В некотором смысле даже лучшая в ее карьере. Во всяком случае, прежде ей никогда не удавалось обыграть сразу трех представительниц топ-10 за один турнир. Сейчас же ее жертвами стали Слоун Стивенс, Каролина Плишкова и Эшли Барти. А до этого — Анастасия Севастова и Дайана Ястремска — у восходящей звезды из Украины Светланы отыграла два матчбола. После всего этого казалось, что для нее нет вообще ничего невозможного. И взять титул было бы, конечно, чудесно. Но чудеса по заказу, увы, почти не случаются.

Хотя начинался этот финал для Кузнецовой просто прекрасно. Она взяла первую же подачу соперницы, подтвердила брейк и владела комфортным преимуществом не только в счете — 3:1, 4:2, но и по игре. Светлана, за которую с трибун болел не только Карлос Мартинес, но и Дарья Касаткина, с которой они теперь делят испанского тренера, и ее брат Александр, здорово подавала, играла разнообразно, мучила соперницу ударами под левую сторону и полусвечками. В тот момент Кис выглядела совсем растерянной. В седьмом гейме она уступала 15:40 на своей подаче. Казалось бы, вот оно, Света, бери гейм, подавай на сет и завершай его в свою пользу, но… На первом брейк-пойнте россиянка допустила обиднейшую ошибку — дошла до укороченного, но в ответ не перебила мяч через сетку. Следом ушел и второй шанс. Кузнецова, вытаскивая сумасшедшие удары, заработала еще один брейк-пойнт, но и он остался нереализованным — американку выручила подача. Мэдисон гейм все же удержала, а после беседы с тренером при смене сторон почувствовала себя намного увереннее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, при 5:4 Кузнецова подавала на сет. Но там Кис билась ни на жизнь, а на смерть. Она великолепно, в своей силовой манере, провела пару розыгрышей и заработала двойной брейк-пойнт. Один Светлана отыграла, а на втором американка завершила обмен мощными ударами точным выстрелом с бекхэнда. Равновесие в партии было восстановлено — 5:5. Кис легко удержала свою подачу, а потом сделала еще один брейк — Кузнецова помогла ей своими ошибками. В итоге выиграв в сумме четыре гейма подряд, американка завершила сет в свою пользу — 7:5.

К сожалению для российских и других персональных болельщиков Светланы Кузнецовой, которых немало по всему миру, этот же сценарий повторился и во второй партии. Россиянка вновь сделала брейк в третьем гейме — там и сама она играла здорово, в том числе резаными, и Мэдисон наошибалась, в том числе с подачи. Сама россиянка, здорово подавая, упрочила преимущество до 3:1. Но и Кис в долгу не осталась. Какое-то время девушки уверенно забирали каждая свой гейм, пока дело вновь не дошло до подачи на сет. Там Кузнецова ошиблась, выполняя смэш, ничего не могла поделать с нереальными ударами соперницы по всему корту и неточно сыграла еще раз, вновь позволив Кис сравнять счет.

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Когда Светлана при 5:6 подавала на то, чтобы остаться в матче, мяч после удара задел трос и свалился на половину корта соперницы. Та с улыбкой ногой, отправила его обратно, россиянка, также улыбаясь, тоже продемонстрировала умение играть ногами. Получилось весело.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судьба партии на этот раз решалась на тай-брейке, и надежда на новое чудо в исполнении россиянки сохранялась до самого конца. Но собственными ошибками в важные моменты, она отдала победу Кис. На первом же матчболе Кузнецова отправила мяч в аут — 5:7, 6:7 (5:7).

Конечно, если бы пару недель назад или в начале этой самой Светлане или кому бы то ни было еще, сказали, что она дойдет до финала, все бы сильно обрадовались. Но своими подвигами на этом турнире, своей игрой, своей формой, отношением и искренней любовью к теннису она заслужила титул. Скачок в рейтинге на 90 позиций — это тоже неплохо. Но хочется надеяться, что своего последнего слова она еще не сказала.

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