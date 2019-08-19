Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Masters

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23-летний Медведев, посеянный на турнире под девятым номером, победил со счетом 7:6 (7:3), 6:4, матч продолжался 1 час 41 минуту. Спортсмены в третий раз встречались между собой, россиянин одержал вторую победу. В последней очной встрече Медведев в пяти сетах уступил бельгийцу в третьем круга Уимблдона.

В полуфинале, который прошел в субботу, Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

В воскресенье в финале женского одиночного турнира в Цинциннати россиянка Светлана Кузнецова уступила американке Мэдисон Киз (5:7, 6:7 (5:7)). Медведев стал первым российском теннисистом, который победил на турнире в Цинциннати.

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Медведев одержал 44-ю победу в матчах в 2019 году, что является лучшим результатом среди всех теннисистов. Его личный рекорд по этому показателю составляет 48 побед, которые россиянин одержал в прошлом году. В обновленном рейтинге ATP, который будет опубликован на официальном сайте организации позднее в понедельник, Медведев впервые в карьере займет пятое место.

Медведев на третьем турнире подряд достиг финала и впервые в карьере одержал победу на турнире серии Masters, за последние 20 дней он сыграл уже 18 матчей. 4 августа в решающем матче турнира в Вашингтоне россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу, а 11 августа Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии Masters в канадском Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).