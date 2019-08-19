Турсунов — о Соболенко: Арина слишком заточена на результат. Это мешает ей

Источник: AFP 2019

«Очень часто Арина бывает слишком напряжена на корте. Она хочет, чтобы у неё всё получалось. Так не бывает, ведь в теннисе существуют вещи, которые невозможно контролировать. Как бы сильно ты ни переживал, это ничего не изменит.

В жизни Арина очень жизнерадостная и позитивная. Как только она выходит на корт, желание делать всё безошибочно сильно мешает ей. Это же невозможно. Она слишком заточена на результат. Бывает, она отлично выстраивает весь розыгрыш, но мажет завершающий удар. Сразу же я вижу расстройство — это перечёркивает всю проделанную ранее работу.