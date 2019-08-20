Американская теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
ТАСС, 20 августа. Американка Аманда Анисимова не выступит на Открытом чемпионате США по теннису
ТАСС, 20 августа. Американка Аманда Анисимова не выступит на Открытом чемпионате США по теннису
Отец теннисистки Константин Анисимов, который также был ее тренером, был найден мертвым в понедельник. Причина смерти не сообщается. Родители Анисимовой эмигрировали в США из России в 1998 году.
Анисимова в 2019 году вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции (второй в сезоне турнир серии Большого шлема), обыграв в четвертьфинале действующую победительницу турнира румынку Симону Халеп, но не смогла пробиться в финал соревнований, уступив будущей чемпионке австралийке Эшли Барти. Анисимова занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла один титул WTA.
Открытый чемпионат США, который является заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне, пройдет с 26 августа по 8 сентября, призовой фонд соревнований составит $57,2 млн.