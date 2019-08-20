Американская теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

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Отец теннисистки Константин Анисимов, который также был ее тренером, был найден мертвым в понедельник. Причина смерти не сообщается. Родители Анисимовой эмигрировали в США из России в 1998 году.

Анисимова в 2019 году вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции (второй в сезоне турнир серии Большого шлема), обыграв в четвертьфинале действующую победительницу турнира румынку Симону Халеп, но не смогла пробиться в финал соревнований, уступив будущей чемпионке австралийке Эшли Барти. Анисимова занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла один титул WTA.